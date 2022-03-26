وزير الصحة يشرف على اشغال الندوة العلمية حول الاخلاقيات و الابحاث السريرية
شرف اليوم السبت وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد على أشغال الندوة العلمية الهامة حول موضوع ” الأخلاقيات والأبحاث السريرية “، بفندق الأوراسي.
وحسب بيان لوزارة الصحة، فإن هذه الندوة يشارك فيها خبراء و مختصين جزائريين و أجانب لعرض تجاربهم في الاخلاقيات والأبحاث السريرية الجزائرية و الدولية .
وأشار البيان، إلى أن الافتتاح الرسمي لأشغال هذه الندوة العلمية الهامة من طرف وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد يكون على الساعة الخامسة مساء .
رمزي أحمد توميات