وزير الصحة يشرف على اشغال الندوة العلمية حول الاخلاقيات و الابحاث السريرية

26 مارس، 2022

شرف اليوم السبت وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد على أشغال الندوة العلمية الهامة حول موضوع ” الأخلاقيات والأبحاث السريرية “، بفندق الأوراسي.

وحسب بيان لوزارة الصحة، فإن هذه الندوة يشارك فيها خبراء و مختصين جزائريين و أجانب لعرض تجاربهم في الاخلاقيات والأبحاث السريرية الجزائرية و الدولية .

وأشار البيان، إلى أن الافتتاح الرسمي لأشغال هذه الندوة العلمية الهامة من طرف وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد يكون على الساعة الخامسة مساء .

رمزي أحمد توميات

26 مارس، 2022

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