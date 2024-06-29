وزير الصحة يشرع في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية المدية

وزير الصحة يشرع في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية المدية

شرع وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، في زيارة عمل الى ولارة المدية، اين تفقد مشروع إنجاز مركز مكافحة السرطان بسعة 120 سرير ببلدية وزرة في المدية.

وحسب بيان لوزارة الصحة، فقد حل سايحي، اليوم السبت، بولاية المدية رفقة وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، لتفقد مشروع إنجاز مركز مكافحة السرطان بسعة 120 سرير ببلدية وزرة

كما سيقوم هذا المركز الهام بالتكفل التام بمرضى السرطان بداية من مرحلة التشخيص إلى التشريح والجراحة والعلاج الكميائي والعلاج الاشعاعي.

هذا وسيكون لهذا الصرح بعد جهوي حتما سيساهم في التكفل وتحسين نوعية الخدمات بمرضى السرطان بولاية المدية وبالولايات المجاورة.

رمزي أحمد توميات