وزير الصحة يشدد على ضرورة الإسراع في رقمنة القطاع

شدد وزير الصحة عبد الحق سايحي، على ضرورة الإسراع في رقمنة قطاع الصحة. لإحداث التغيير الإيجابي المنشود في الميدان.

وجاء ذلك خلال إجتماعه بمقر الوزارة عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد بمدراء الصحة للولايات والمؤسسات الصحية التابعة لها، حسبما أفادت به وزارة الصحة في بيان لها.

ودعا سايحي إلى خلق فضاء للحوار والتشاور مع كل الفاعلين في قطاع الصحة. بما فيهم أعضاء المجالس العلمية والطبية بهدف إثراء مخططات العمل من خلال تبني المقترحات التي يتم عرضها.

وأمر ذات المتحدث، بضرورة عقد لقاء وطني لمناقشة النتائج التي تم إحرازها. مع إعادة بعث التطبيب عن بعد “برعاية ولايات الجنوب” لتدعيم الأقطاب الطبية.

كما شدد وزير الصحة على ضرورة خدمة المريض وتمكينه من الحصول على مختلف الخدمات الصحية. مضيفا أن تحسين ظروف مستخدمي القطاع يشكل هدفا رئيسا ضمن الرؤية الجديدة لبعث قطاع الصحة.

وحسب نص البيان، فقد استمع وزير الصحة إلى عرض قدمه المدير العام للوقاية وترقية الصحة بالوزارة جمال فورار، الذي دعا من خلاله مدراء الصحة والمؤسسات الاستشفائية، إلى توفير النظافة الاستشفائية في كافة الهياكل الصحية.

ومن جهته أكد المدير العام للمصالح الصحية البروفيسور إلياس رحال، على أن عملية رقمنة القطاع يجب أن تشمل جميع المؤسسات الصحية. بما فيها المؤسسات الجوارية بالنظر إلى الدور الهام الذي تلعبه.

من خلال تخفيف الضغط على المؤسسات الإستشفائية. عن طريق ضمان أفضل تكفل بالمريض ومن خلال توسيع قائمة الفحوصات الطبية المتخصصة بهدف تقريب الصحة من المواطن.

كما إستعرض البروفيسور رحال خطة الرقمنة التي تم إقرار العمل بها على مستوى مصالح الإستعجالات عن طريق الفرز الآلي للحالات المستعجلة.

من جهتها، أبرزت المديرة العامة للصيدلية والتجهيزات الصحية البروفيسور وهيبة حجوج، أهمية البوابة الإلكترونية التي تم بعثها بين وزارة الصحة والصيدلية المركزية للمستشفيات. والتي تسمح لصيدلي المستشفى من تقديم وصل طلب إقتناء الأدوية بالتواصل إلكترونيا مع الجهات الوصية.

رمزي أحمد توميات

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