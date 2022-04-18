أسدى وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، جملة من التوجيهات الخاصة بضرورة التكفل بعمليات الختان خاصة في هذا الشهر العظيم الذي يعرف إقبالا واسعا من قبل العائلات الجزائرية على ختان أبنائهم، حسبما أفادت به بيان لوزارة الصحة.

ووفقا لنص البيان، فقد جاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع الوزير عشية أمس الأحد، بمدراء الصحة للولايات، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. أين حضر اللقاء، الأمين العام للوزارة سايحي عبد الحق. ورئيس الديوان الدكتور بوشلاغم سماعين وإطارات من الإدارة المركزية

و أمر بن بوزيد، بتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية مع ضرورة الإلتزام بالشروط الصحية اللازمة لذلك، كما إستمع لمختلف الشروحات والتوضيحات المقدمة من قبل مدراء الصحة. والمتعلقة بعديد المشاريع الجاري إنجازها على مستوى الولايات.

و شّدد ذات المتحدث على ضرورة التسريع في وتيرة انجاز وتسليم المشاريع في الأجال المحددة. واستدراك التأخر الموجود في بعض منها خاصة تلك المتعلقة بمصالح الإستعجالات الطبية الجراحية.

كما أكد وزير الصحة، على ضرورة تهيئة وتحسين المرافق الصحية التي تعرف بعض النقائص البسيطة التي يمكن تداركها بهدف توفير خدمات صحية جيدة، منوها بالدور الكبير الذي يلعبه الشريك الإجتماعي باعتباره حلقة هامة في بناء وتطوير المنظومة الصحية.

كما شدد وزير الصحة، على الإستماع لإنشغالاته ومقترحاته وأخذها بعين الإعتبار في سبيل تعزيز و ترقية الحوار مع الشريك الإجتماعي.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...