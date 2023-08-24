وزير الصحة يستقبل وفد الإتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة

استقبل اليوم، وزير الصحة، عبد الحق سايحي، بمقر الوزارة، وفدا عن الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة UNOP” برئاسة عبد الواحد كرار، و بحضور إطارات من الإدارة المركزية، حسب ما اورده بيان وزارة الصحة.

و شكّل اللقاء فرصة لوزير الصحة، للتأكيد على ضرورة توفير الأدوية ومختلف المستلزمات الطبية بما يسمح بتغطية الإحتياجات الوطنية المعبر عنها من قبل مختلف المؤسسات و المرافق الصحية، مشددا على ضرورة العمل على تطوير وتشجيع الإنتاج المحلي من خلال إحداث التكامل المنشود بين القطاعين العمومي والخاص، يضيف البيان.

كما أعرب الوزير عن دعمه لمختلف الفاعلين في هذا القطاع من خلال العمل على إزالة جميع الصعوبات والعراقيل التي يواجهها وذلك في إطار فوج العمل الذي سيتم تنصيبه وكذا الفضاء الإستشاري الذي سيتم خلقه بين مختلف الأطراف الفاعلة لدراسة إشكالية الوفرة المستمرة للأدوية منها ضمن الإجتماعات الدورية التي سيتم تخصيصها قصد اتخاذ جميع الإجراءات لوضع حد لمشاكل الوفرة مشيرا إلى ضرورة ضمان التنسيق الدائم مع كل من الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية و الصيدلية المركزية للمستشفيات، يفيد ذات المصدر.

و في الاخير ألحّ، الوزير سايحي على القيام بدراسة الحالات المتعلقة بالاحتياجات التي يعلن عنها من قبل نظام الصحة بالجزائر و ضرورة تلبيتها لفائدة المريض، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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