وزير الصحة يستقبل نظيره الأردني لبحث فرص التعاون و الشراكة في القطاع

21 فبراير، 2023

استقبل  وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، بمقر الوزارة نظيره الأردني الدكتور فراس ابراهيم الهواري وذلك بحضور وزير الصناعة الصيدلانية علي عون٬ حسب بيان للوزارة الوصية.

وقد شكل اللقاء فرصة للطرفين لإجراء تقييم شامل لمجالات التعاون٬ و الشراكة القائمة بين البلدين في القطاع الصحي، كما شكل محطة لدراسة السبل الكفيلة للدفع بها إلى مستويات أعلى٬ وذلك في إطار المتابعة الميدانية لمخرجات زيارة الملك عبد الله الثاني إلى الجزائر في شهر ديسمبر 2022 ومباحثاته مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون٬ يشير البيان.

وفي هذا الإطار، جدد الطرفان رغبة قيادتي البلدين في الإرتقاء بمستوى علاقات الأخوة والتعاون٬ التي تربط البلدين الشقيقين بما يخدم المصلحة المشتركة للجانبين٬ وفق برنامج عمل يتضمن عديد النشاطات٬ يذكر البيان.

ومن بين هذه النشاطات٬ إقامة برامج توأمة بين المؤسسات الإستشفائية للبلدين، تبادل التجارب و الخبرات و الزيارات بين الأطقم الطبية بالإضافة إلى إقامة أنشطة علمية و طبية وفق أجندة محددة تحسبا لمشروع الإتفاقية التي سيتم توقيعها بين البلدين٬ يضيف البيان.

وفيما يتعلق بتكثيف وتوسيع أنشطة التعاون القطاعي، اتفق الجانبان على ضرورة استغلال فرص التعاون المتاحة و القائمة٬ والعمل على استكشاف فرص أخرى في المجالات ذات الأولوية على غرار مجال الأدوية٬ يختم البيان.

 

حورية سعداوي

21 فبراير، 2023

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