وزير الصحة يستقبل سفير مملكة بلجيكا بالجزائر

إستقبل وزير الصحة عبد الحق سايحي، مساء أمس الثلاثاء، على مستوى دائرته الوزارية، سفير مملكة بلجيكا لدى الجزائر ألان ليروي، و ذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية، حسبما أفاد به بيان وزارة الصحة.

و شكّل اللقاء الذي يندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين حسب ذات المصدر، فرصة لبحث سبل توسيع التعاون القائم بين البلدين و اعادة تفعيله، و بعث ديناميكية جديدة في ظل رغبة مشتركة تستجيب لمستوى الإمكانيات التي يتمتع بها الطرفين.

كما امتدت المحادثات لمناقشة العديد من أوجه التعاون و فرص تطوير الشركات القائمة في المجال الصحي بتبادل الخبرات و نقل التكنولوجيات و المعارف عن طريق التكوين و التوأمة، يفيد ذات البيان.

في هذا الإطار، أبدى وزير الصحة انفتاحه الكامل أمام أي مرافقة من شأنها أن تمكّن من الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة مقترحا العديد من المجالات سيما التسيير الاستشفائي، يضيف المصدر.

من جهته، أعرب السفير البلجيكي عن رغبة و استعداد بلاده بتكتيف التعاون بين البلدين في عدة مجالات و إلاعتماد على التقنيات المطبقة في المملكة البلجيكية.

و في ختام اللقاء، اتّفق الطرفان بمواصلة العمل التنسيقي ببعث العلاقات الثنائية الى أعلى مستوى، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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