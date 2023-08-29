وزير الصحة يستقبل سفير كوريا الجنوبية بالجزائر

استقبل وزير الصحة عبد الحق سايحي، مساء أمس الاثنين، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالجزائر يو كي جون، بمقر الوزارة، حسبما أفاد به بيان لوزارة الصحة.

واستعرض الطرفان خلال هذا اللقاء، واقع التعاون بين الجزائر و كوريا الجنوبية في القطاع الصحي، كما تطرقا إلى فرص الشراكة المتاحة مع الإشادة بضرورة ترقيتها و دعمها مستقبلا.

ومن جهته أكد سفير جمهورية كوريا الجنوبية حرص بلاده على رفع مستوى علاقات الشراكة و التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة البلدين، معتبرا الجزائر شريكا استراتيجيا في افريقيا، كما تطرق إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي.

وبدوره، نوه وزير الصحة بالعلاقات التي تجمع البلدين و أعرب عن استعداد السلطات الجزائرية لدعم هذه الشراكة في شتى مجالات القطاع سيما فيما يخص التكوين و الوقاية و كذا الرقمنة التي تعد جمهورية كوريا الجنوبية من الدول الرائدة في هذا المجال، كما اقترح إمكانية الاستثمار في الجزائر.

في المقابل اتفق الطرفان على مواصلة العمل التنسيقي من خلال تعيين فريق عمل مشترك لتحضير و إعداد مذكرة تفاهم ليتم امضاءها في أقرب وقت.

رمزي أحمد توميات

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