وزير الصحة يستقبل سفير دولة ماليزيا بالجزائر

إستقبل وزير الصحة عبد الحق سايحي، مساء أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة، سفير دولة ماليزيا بالجزائر، محمد فيزال رزالي، بحضور إطارات من الادارية المركزية، حسب ما كشفه بيان وزارة الصحة.

في مستهل اللّقاء، أعرب سفير دولة ماليزيا بالجزائر، على امتنانه بالاستقبال الحار الذي حظي به، متمنيا بأن يكون هذا اللقاء نقطة انطلاق لإقامة شراكة جزائرية ماليزية ترقى إلى مستويات متميزة خاصة في مجال الصحي، حسب ذات المصدر.

و خلال هذا اللقاء، جرت المحادثات حول امكانية تحضير مذكّرة تفاهم بين البلدين تتضمن المجالات ذات الاهتمام المشترك و التي تعود بالفائدة على الجانبين، يفيد بيان الوزارة.

بهذه المناسبة، استعرض السفير النظام الصحي المنتهج في ماليزيا و الذي يرتكز على النظام العمومي و الخاص و يعتمد على التكنولوجيات الحديثة كتقنية الروبوت الطبّي في بعض التخصصات، التطبيب عن بعد وكذا نظام الرقمنة، كما يولي النظام الصحي في ماليزيا اهتماما كبيرا للسياحة الطبية، يضيف ذات البيان.

من جهته، أعرب وزير الصحة عن استعداد بلاده لإقامة شراكة ثنائية في عدة مجالات سيما فيما يخص التكنولوجيات الحديثة، التسيير الاستشفائي، التطبيب عن بعد، التكوين و تبادل الخبرات، الوقاية و كذا الرقمنة التي تعتبر عاملا اساسيا في تطوير و عصرنة الشعوب.

في الأخير، اتّفق الطرفان على مواصلة العمل التنسيقي لتجسيد التعاون الثنائي الذي يعود بالفائدة على البلدين، يختم المصدر. شرف الدين عبد النور

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