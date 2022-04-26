إستقبل اليوم الثلاثاء، وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، وزير الصحة سفير دولة قطر بالجزائر، عبد العزيز بن علي أحمد نعمه.

وحسب بيان لوزارة الصحة، فقد أشاد الطرفان بمستوى العلاقات الطيبة و المتميزة و المثمرة التي تجمع البلدين الشقيقين.

و من جهته، وجه السفير القطري، تحية أخوة إلى الشعب الجزائري عامة و القيادة الجزائرية خاصة، معربا عن استعداد حكومة بلاده للمضي قدما في سبيل تعزيز الشراكة الجزائرية- القطرية المتمثلة في عدة مشاريع من شانها أن تفتح افاقا جديدة للتعاون و الاستثمار.

وبدوره، ثمن وزير الصحة اقتراح الجانب القطري بتجسيد المشاريع التي يمكن تنفيذها بين الطرفين و كذا سبل إنشاء برنامج تنفيذي للتعاون الصحّي، مع الإشادة بتطلعات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما تطرق الطرفان إلى الوضعية الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، حيث أكد بن بوزيد استقرار الوضع الصحي في الجزائر، مشيرا إلى تراجع أعداد المرضى المتواجدين في المستشفيات بشكل كبير، على عكس ما تشهده بعض البلدان من زيادة مقلقة لعدد الحالات. كما سلط الضوء على ضرورة التحلي باليقظة لتفادي موجات أخرى في المستقبل.

كما تناولت المحادثات سبل دعم التعاون الثنائي فيما يخص شتى المجالات، سيما الخدمات الصحيّة، حيث اتّفق الطرفان على توفير كل الشروط الضرورية لتطوير التعاون بين البلدين ضمن منطق العصرنة و التحديث، نظرا للإمكانيات الموجودة في البلدين خاصّة خدمات العلاجات المستعصية و المتخصصة.

و أكد الطرفان، ثبات العلاقات الثنائية الجزائرية- القطرية التي تربط البلدين الشقيقين والعمل من أجل تعزيزها و دعمها، حيث أبديا استعداد حكومة بلديهما للمضي قدما من أجل تضافر الجهود و تبادل الخبرات بهدف رفع التعاون المتبادل و ترقية الشراكة الجزائرية- القطرية، لاسيما في قطاع الصحة، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

رمزي أحمد توميات

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