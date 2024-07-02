وزير الصحة يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى الجزائر

إستقبل أمس الإثنين، وزير الصحة، عبد الحق سايحي، سفير جمهورية مصر العربية لدى الجزائر، مختار جميل توفيق وريدة، وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

وشكّل اللّقاء، حسب بيان وزارة الصحة، فرصة سانحة للإشادة بجودة العلاقات الثنائية، وكذا لتبادل الآراء و وجهات النظر حول عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع استعراض علاقات التعاون والشراكة بين البلدين وآفاق تعزيزها.

وأكد سفير مصر بالجزائر، حرص حكومة بلاده على الرقي بمستوى علاقات التعاون والشراكة مع الجزائر خاصة في المجال الصح، مقترحا مجال السياحة العلاجية بالإضافة إلى التعاون في مجال ادارة المرافق الصحية.

كما سلّم السفير المصري، للوزير سايحي، دعوة رسمية من نظيره المصري، خالد عبد الغفار من أجل المشاركة في فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، المزمع انعقاده شهر أكتوبر القادم.

و أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، بدوره، أن علاقات التعاون التي تربط الجزائر ومصر تقوم على التعاون المشترك لصالح البلدين، من خلال بذل جهود لإزالة العقبات ومواجهة التحديات التي تواجههما.

كما أعرب سايحي عن أمله في الوصول إلى إنشاء الوكالة العربية للدواء، وهو المشروع الذي سيكون مكسبا لصالح كل الدول العربية لضمان الأمن الدوائي.

هذا وقد اتفق الطرفان على مواصلة العمل التنسيقي للدفع بالعلاقات الثنائية إلى أرقى المستويات، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات