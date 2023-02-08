وزير الصحة يستقبل سفير جمهورية كوبا بالجزائر

استقبل عشية أمس الثلاثاء، وزير الصحة عبد الحق سايحي، بمقر الوزارة، سفير جمهورية كوبا بالجزائر، أرماندو فيرغارا بوينو، بحضور إطارات من الإدارة المركزية، حسب بيان للوزارة الوصية.

وفي مستهّل اللقاء، أعرب الجانبان، عن أملهما في تعزيزها و تقويتها بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين، حيث أشادا بمستوى و عمق العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين، خاصة في مجال الخدمات الصحيّة، يشير البيان.