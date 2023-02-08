وزير الصحة يستقبل سفير جمهورية كوبا بالجزائر

8 فبراير، 2023
استقبل عشية أمس الثلاثاء، وزير الصحة عبد الحق سايحي، بمقر الوزارة، سفير جمهورية كوبا بالجزائر، أرماندو فيرغارا بوينو، بحضور إطارات من الإدارة المركزية، حسب بيان للوزارة الوصية.
وفي مستهّل اللقاء، أعرب الجانبان، عن أملهما في تعزيزها و تقويتها بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين، حيث أشادا بمستوى و عمق العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين، خاصة في مجال الخدمات الصحيّة، يشير البيان.
وأوضح البيان، أن هذا اللقاء خصص لدراسة المحاور الأساسية التي ستناقش خلال أشغال الدورة الثالثة و العشرين، للجنة المختلطة الجزائرية الكوبية للتعاون الاقتصادي و التجاري، و العلمي و التقني و الثقافي المزمع عقدها من 12 إلى 15 فيفري الجاري، بعاصمة جمهورية كوبا، هافانا، و التي سيترأسها، من الجانب الجزائري، وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي، و التي ستمتد لتشمل قطاعات أخرى كالطاقة و السياحة و الثقافة وغيرها.
ومن جهة أخرى، استعرض السفير الكوبي النقاط التي سيتم مناقشتها خلال هذه اللجنة المختلطة، كما صرح أنه سيتم تنظيم، على هامش هذه الأخيرة، منتدى اقتصادي لرجال الأعمال يومي 14 و15 فيفري الجاري و الذي سيعرف مشاركة العديد من المؤسسات الاقتصادية الجزائرية العمومية منها و الخاصة، يذكر البيان.
وانتهى اللقاء، باتفاق الطرفان على ضرورة بذل الجهود لإنجاح أشغال هذه اللجنة المختلطة، بين إطارات وزارة الصحة الجزائرية و نظيرتها الكوبية، مع عقد شراكات مثمرة للارتقاء بالعلاقات الثنائية، إلى أعلى مستوى، تعود بالفائدة على البلدين، يختم البيان.
حورية سعداوي
8 فبراير، 2023

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