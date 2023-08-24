وزير الصحة يستقبل  المكلف بالأعمال بسفارة تركيا بالجزائر

إستقبل وزير الصحة عبد الحق سايحي، عشية اليوم، بمقر الوزارة، المكلف بالاعمال بسفارة جمهورية تركيا بالجزائر، اوميت الباسلان كيليك، وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية، حسبما أفاد به بيان وزارة الصحة.

و خُصّص هذا اللقاء حسب ذات المصدر، لمناقشة محتوى مذكرة تفاهم حول عملية التوأمة بين مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة و نظيره التركي بإسطنبول تطبيقا وتنفيذا للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم خمسة جويلية الفارط عند تدشينه لهذا المستشفى الجديد و القاضية بضرورة إقامة مشاريع توأمة مع كبرى المستشفيات في العالم و بالخصوص تركيا، التي لها تجربة رائدة في مجال طب الحروق.

و سوف تتجسد هذه التوأمة في الاسابيع القادمة بعد التوقيع على مذكرة تفاهم و التي اقتُرِحت من قبل السلطات المختصة بتركيا، وذلك قبل نهاية شهر سبتمبر من السنة الجارية و التي ترتكز على تبادل الخبرات والمعارف ونقل التكنولوجيا مع برمجة زيارات متبادلة لأطباء البلدين بالإضافة إلى تنظيم لقاءات تشاورية تقنية و لقاءات علمية و دورات تطبيقية و عملية في مجال طب وجراحة الحروق، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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