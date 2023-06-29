وزير الصحة يزور و يعايد مرضى عيادة ارزقي كحال بمستشفى بئرطرارية 

29 يونيو، 2023

قام صباح اليوم وزير الصحة عبد الحق سايحي رفقة إطارات من الإدارة المركزية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بزيارة إلى مصلحة الطب الداخلي لعيادة ارزقي كحال التابعة للمؤسسة العمومية الإستشفائية جيلالي بلخنشير بئرطرارية، حسب ما اورده بيان لوزارة الصحة.

خلال هذه الزيارة، هنأ وزير الصحة بهذه المناسبة، كافة عمال ومستخدمي قطاع الصحة خاصة الفرق الطبية المناوبة والذين يسهرون على ضمان الخدمات الصحية للمواطنين، موجها لهم تحية تقدير و عرفان نظير ما يقدمونه في سبيل خدمة المرضى، حسب بيان الوزارة.

وأبرز الوزير الأهمية الكبيرة التي تحضى بها هذه الزيارة في مثل هذه المناسبات الدينية من أجل تعزيز قيم التضامن والأخوة والإنسانية بين أفراد المجتمع، مستغلا ذات المناسبة للاطلاع على أحوال مرضى مصلحة النساء فيما يخص التكفل و الأدوية الذين لم يتمكنوا من قضاء وتقاسم فرحة العيد مع أسرهم و قدم مجموعة من الهدايا للمرضى، يضيف المصدر ذاته.

كما كانت هذه الزيارة فرصة للوزير لتفقد مصالح اخرى كمصلحة الاستشفاء اليومي المجهز بأحدث المعدات الطبية أين أكد مرة اخرى على اهمية الرقمنة، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

 

 

29 يونيو، 2023

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