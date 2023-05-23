وزير الصحة يبرز جهود الجزائر لتحسين المنظومة الصحية الوطنية

أبرز وزير الصحة عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء خلال مشاركته في أشغال الجمعية العالمية السادسة و السبعين للصحة المنعقدة بقصر الأمم المتحدة بجنيف، الجهود المبذولة من قبل الجزائر لتحسين منظومتها الصحية من خلال تطبيق سياسة وطنية للصحة تتسم بالوضوح و تقوم على الإنصاف و الوصول إلى الخدمات الصحية و تستند إلى حقوق الإنسان، مع برامج للصحة الجوارية و الرعاية الصحية الأولية، حسب بيان لوزارة الصحة.

و ذكر الوزير أن الجزائر تعهدت بمناسبة اعتماد خطة إلى غاية 2030 على غرار العديد من بلدان العالم، بألا تدخر جهدا في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، سيما العمل على “السماح للجميع بالعيش بصحة جيدة و تعزيز الرفاهية للجميع و لجميع الأعمار “، مشيرا أنها وضعت “سياسة تهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية من أجل تلبية احتياجات السكان و منحهم الثقة التامة في منظومة الصحة و الوقاية و ذلك من خلال تطبيق سياسة وطنية للصحة تتسم بالوضوح و تقوم على الإنصاف و الوصول إلى الخدمات الصحية و تستند إلى حقوق الإنسان، مع برامج للصحة الجوارية و الرعاية الصحية الأولية، هي المقاربة المعتمدة في الجزائر، يضيف البيان.

كما أكد الوزير أن قانون الصحة المعتمد في الجزائر سنة 2018 جاء تكريسا للإرادة السياسية لتأسيس و تطوير ترقية الصحة و الوقاية من الأمراض حسب ما ينص عليه الدستور. كما تهدف الزيادة في اعتمادات الميزانية المخصصة لقطاع الصحة، من أجل الحفاظ على مجانية الخدمات في مجال الوقاية و العلاج، إلى وضع حد لأي عقبة مالية تعيق الوصول إلى الرعاية الطبية الضرورية.

وقال عبد الحق سايحي أن انعقاد الجمعية ال76 لمنظمة الصحة العالمية جاء في سياق انفراج الأزمة الصحية العالمية التي استمرت لأكثر من ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا و التي كشفت عدة نقائص في المنظومات الصحية بما فيها الأفضل تنظيما و الأكثر كفاءة، الأمر الذي أظهر عدم استعداد أية منظومة صحية للتعامل مع أزمة صحية بهذا الحجم.

وأبرز وزير الصحة بالمقابل جهود الدول الأعضاء للتعبئة والالتزام بمكافحة جائحة كوفيد-19، و كذا كافة الشركاء لإنخراطهم ضمن إطار منسق و مخطط و متضامن من أجل أن يحصل الجميع على وسائل الحماية و العلاج و التلقيح، منوها بالتوجيهات السديدة لمنظمة الصحة العالمية التي سمحت بوضع حد لهذه الجائحة.

وحرص الوزير على التذكير بــــالحاجة الماسة إلى العمل سويا من أجل تنفيذ مبدأ التضامن الدولي بشكل ملموس، مضيفا أنّ شعار هذا العام “إنقاذ الأرواح و العمل من أجل الصحة للجميع” يكتسي أهمية كبرى و يهدف إلى عدم ترك أحد خلف الركب.

وأشار الوزير في ذات السياق إلى أنه “على الرغم من المقاربة الشاملة التي تبنتها منظمة الصحة العالمية لتحسين الوصول إلى الأدوية و اللقاحات، تبقى عدّة عقبات في هذا المجال تعيق الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و التغطية الصحية الشاملة. كما أنّنا نظل قلقين بشأن استمرار العقبات، التي تمّ تحديدها في الاستراتيجية العالمية و مخطط العمل للصحة العمومية و الملكية الفكرية، و هي تحديات تستدعي المواجهة لنتمكن من الحصول على إطار مستدام لإنشاء بيئة ملائمة للابتكار و الأنشطة الأساسية للبحث و التطوير في مجال الصحة”.

السيد وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي خلال كلمته التي ألقاها أمام المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

كما دعا وزير الصحة عبد الحق سايحي خلال كلمته التي ألقاها أمام المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى ضرورة استخلاص الدروس من جائحة كوفيد-19 من أجل إنشاء منظومات صحية أكثر صمودا و قدرة على الاستجابة لأي ظاهرة صحية غير عادية.

و اختتم عبد الحق سايحي مداخلته، بالتذكير أن الجزائر تشارك مديرها العام في الرؤية الطموحة و الحازمة، لا سيما التحديات الكبرى التي يجب على منظمة الصحة العالمية رفعها في المستقبل، في ظل آفاق التنمية المستدامة التي تتمحور حول التأثير على مستوى الدول و خاصة فيما يتعلق بالاستجابة لاحتياجات الناس و حقهم المشروع في الصحة.

شرف الدين عبد النور

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