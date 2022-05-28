قال اليوم السبت، وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أنه :”لا يوجد معلومات كافية عن جدري القردة وقراءة القطاع عنه متواصلة”.

وأكد بن بوزيد، على أنه لا يوجد أي إصابة بوباء جدري القردة، لا في وهران ولا في أي منطقة، لافتا الى ن المرض كان خطيرا في الماضي لكنه زال نهائيا في الثمانينات ما استدعى سحب اللقاح الخاص به.

وفي هذا الصدد، قال ذات المتحدث أن :”فرنسا، قامت بإعطاء اللقاح الخاص بـ”الجدري”، و أن هذا الدواء ينجح بنسبة 82 بالمائة”.

كما أكد وزير الصحة، أن جدري القردة ليس له أي علاقة مع وباء كورونا، موضحا أن الكوفيد ينتقل عبر الهواء عكس الجدري الذي ينتقل عبر الاحتكاك الطويل.

وفي نفس السياق، قال المسؤول أنه :” في حال دخوله إلى الجزائر وانتشر بكثرة سيتم اللجوء إلى التلقيح” مبرزا أنه لا يوجد أي إجراءات خاصة والأطقم الطبية جاهزة ومتواجدة لحماية المواطنين.

كما أشاد بن بوزيد، بالعمل الذي قام به الأطباء أثناء وباء كورونا، مبرزا أن القطاع يعمل رفقة التعليم العالي على تعزيز الابتكار وتوجيهه على ما تصبوه التقنيات والعلوم الصحية.

و ذكر ذات المتحدث، بأن إعادة المنظومة وإصلاحها أصبحت ضرورة. خاصة أن رئيس الجمهورية يولي أهمية بالغة للقطاع باتخاذه جملة من التدابير، كما يولي أهمية بالغة لتحسين الاستقبال التكفل الصحي على مستوى الهياكل، وهو ما بدأ يتجسد في الخدمات والعيادات التي ظهرت”.

وأكد وزير الصحة، على أن القطاع يعمل على استرجاع ثقة المواطن عن طريق تحسين الخدمات وظروف العمل، والذي يصبو إلى اتباع العصرنة والرقمنة التي تعتبر أولوية من أجل بلوغ الأهداف النوعية .

رمزي أحمد توميات

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