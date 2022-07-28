وزير الصحة يأمر بإجراء تحقيق وبائي

شدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، على ضرورة مضاعفة اليقظة فيما يتعلق بالمراقبة الوبائية لأي حالة مشتبه بها لكوفيد-19.

وحسب بيان لوزارة الصحة فقد جاء هذا التصريح خلال إشراف بن بوزيد على اليوم الإعلامي التحسيسي حول المخاطر الصحية المتعلقة بالفصل الصيفي.

وأمر الوزير، مديري الصحة والسكان ومديري المؤسسات الصحية العمومية والخاصة والمؤسسات تحت الوصاية، بتعزيز اليقظة فيما يخص المراقبة الوبائية للأمراض التي يجب الإبلاغ عنها مع إعطاء اهتمام خاص..

ووفقا لذات البيان، فقد تركزت التصويات حول حالات التسمم الغذائي الجماعي، الأمراض المتنقّلة عن طريق المياه، التسمم العقربي، وإصابات الكوفيد.

كما تم إقرار إجراء تحقيق وبائي لمواجهة أي ظاهرة ذات احتمال وبائي، بما في ذلك كوفيد-19، لتحديد المصدر بشكل مبكر و اتخاذ الإجراءات الضرورية مع المصالح المعنية لوقف عملية الانتشار في وقت مبكر.

بالاضافة الى تعزيز توفير الرعاية الصحية (الأَسِرَّة – الموظفون – المنتجات الصيدلانية – الكواشف المخبرية – وسائل التشخيص وغيرها، يضيف البيان.

ليديا كبيش

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