وزير الصحة: هناك أطباء تجاوزوا سن التقاعد ومازالوا في مناصبهم

6 فبراير، 2022
أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، في تعليقه على مغادرة 1200 طبيب جزائري نحو فرنسا بعد نجاحهم في مسابقة معادلة الشهادات الفرنسية، على أن مثل هذه الأمور لا تحدث في الجزائر فقط بل في مختلف أنحاء العالم.
وأدد بن بوزيد في تصريح خص به قناة النهار على ضرورة إعادة النظر في المنظومة الصحية بالجزائر، مبرزا أن الأمر قد يتطلب عدة ورشات.
وكشف ذات المتحدث أن عددا  كبيرا من الأطباء بالجزائر تجاوزوا سن التقاعد ومازالوا في مناصبهم ولم يتركوها للشباب.
وفي هذا الصدد ،أكد وزير الصحة، أن هناك دراسة على مستوى الوزارة من اجل تطبيق القانون مع من وصل سن التقاعد  65 سنة لترك مكانه لغيره، إلاّ في حال ما كان القطاع بحاجة إلى خدماتهم .
رمزي أحمد توميات

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