وزير الصحة: نواجه صعوبة كبيرة في تقبل كبار السن فكرة افطار رمضان

10 فبراير، 2024

قال وزير الصحة عبد الحق سايحي بخصوص صوم كبار السن المصابون بدائ السكري، أنه هناك صعوبة كبيرة حول تقبلهم فكرة عدم الصيام. لأنه يهدد صحتهم، موضحا أن المريض يضحي بنفسه ويصوم خلال شهر رمضان الكريم ولايبالي بنصائح الطبيب.

وأضاف سايحي أن المشروبات السكرية والمأكولات السريعة إلتهمت صحة المواطن وزادت بعض المرضى. الذين ليست لهم دراية بالمسالة الكثير من الأضرار.

لذلك يعتمد برنامج الحكومة على 7 محاور. تدخل كلها في خانة واحدة وتصب في مجال واحد وهو الاعتماد على الرعاية الصحية وجعل النصيحة التوصية والارشاد من بين المبادئ الاساسية في هذه المحاور.

كما أشار وزير الصحة،  أن هذه المحاور تعتمد على الوقاية، اقتناء الادوية، ومرافقة المريض بتكوين الاطباء وغيرها.

رمزي أحمد توميات

10 فبراير، 2024

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