وزير الصحة في زيارة عمل وتفقد لولاية تندوف

شرع وزير الصحة عبد الحق سايحي ،اليوم، بأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في زيارة عمل وتفقد لولاية تندوف مرفوقا بوفد وزاري هام ضم إطارات من الإدارة المركزية وكذا خبراء في عدة تخصصات. و يشمل برنامج الزيارة التفقدية حسب بيان وزارة الطاقة، زيارة المستشفى المختلط “بني الحواس” تندوف، وضع حيز الخدمة وحدة معالجة الأمراض السرطانية بالمستشفى المختلط، إعطاء إشارة إنطلاق قافلة طبية لفائدة البدو الرحل بالولاية، و زيارة مصلحة الأشعة بالمستشفى المختلط.

كما سيستمع وزير الصحة حسب ذات المصدر، إلى عروض حول وضعية القطاع بما فيها البرامج الجارية المسجلة لفائدة القطاع و الرامية إلى إنجاز هياكل صحية متمثلة في مشروع إنجاز مستشفى 120سرير ببلدية تندوف، مشروع إنجاز مستشفى 60سرير (الأمومة و الطفل) ببلدية تندوف، وحدة المراقبة الصحية على الحدود.

و سيقف الوزير أيضا على إحتياجات ساكنة الولاية في المجال الصحي من خلال جلسة عمل سيعقدها بحضور السلطات المحلية و إطارات القطاع، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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