وزير الصحة في تمنراست لمعاينة جرحى الحادث المروري ومواساة عائلات الضحايا

تنقل اليوم وزير الصحة، عبد الحق سايحي رفقة وزيرة التضامن و الأسرة و قضايا المرأة، كوثر كريكو على جناح السرعة إلى ولاية تمنراست لمعاينة وتفقد جرحى الحادث الذي وقع فجر اليوم، إتخاذ كافة التدابير اللازمة للتكفل بالجرحى وعائلات ضحايا الحادث.

و سيقف الوزير على سير عمليات تقديم الإسعافات الأولية للجرحى فيما سيتم إجلاء الذين تعرضوا إلى حروق خطيرة إلى مستشفى زرالدة المتخصص في الحروق الكبرى للتكفل الطبي بحالتهم الصحية.

كما سيلتقي الوزير بعائلات الضحايا لتقديم تعازيه القلبية الخالصة و مواساتهم في مصابهم الجلل، حسب بيان لوزارة الصحة.

ووقع الحادث المروري فجر هذا الأربعاء على مستوى الطريق الوطني رقم 1 تمثل في اصطدام متبوع بحريق بين سيارة نفعية و حافلة لنقل المسافرين تعمل على الخط الرابط بين ولايتي أدرار و تمنراست.

رمزي أحمد توميات

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