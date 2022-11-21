وزير الصحة: إجراءات جديدة لفائدة الأطباء العاملين

إستقبل وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، أمس الأحد، بمقر الوزارة أعضاء النقابة الوطنية للأطباء العامين، للصحة العمومية(SNMG/S)، برئاسة الدكتور صالح لعور عبد الحميد، وذلك بحضور إطارات الإدارة المركزية في لقاء يندرج في إطار جلسات الحوار و التشاور مع الشريك الإجتماعي. حسب ما جاء في بيان لوزارة الصحة.

حيث طالبت النقابة، من خلال عرضها للوضعية التي تتواجد عليها هذه الفئة من مهنيي قطاع الصحة، بضروة إعادة الإعتبار و المكانة اللازمة للطبيب العام، من خلال تمكينهم من الإستفادة من إجراءات جديدة لصالحهم، ضمن القوانين الأساسية التي يتم إعادة مراجعتها على غرار إدراج رتبة طبيب عام متخصص في الصحة العمومية.

و شددت النقابة على أهمية إشراكها كشريك إجتماعي، من شأنه أن يقدم الكثير في صياغة البنود التي تعنيهم بالدرجة الأولى، في سياق القوانين الأساسية الجاري التحضير لها الى جانب اعمال اخرى.

هذا و أكد وزير الصحة مجددا، على أن أبواب الحوار مفتوحة مع الشريك الإجتماعي من أجل تهيئة مناخ إجتماعي ملائم، لتحسين المنظومة الصحية بشكل يخدم مهنيي القطاع و المواطن في وقت واحد.

كما أصدر سايحي توجيهات إلى الإطارات المركزيين، لبذل أقصى ما في وسعهم لتحسين الأوضاع، و إيجاد حلول لجميع المشاكل المطروحة، معربا عن قناعته في مسامهة النقابة بمعية مصالح الإدارة المركزية في تحسين الظروف المهنية و الإجتماعية التي يتواجد عليها الأطباء العامون.

كما أعلن الوزير، عن إجراءات جديدة لفائدة الأطباء العاملون على غرار إستحداث مناصب و رتب جديدة، بالإضافة إلى إدراج تخصص طبيب عام للإستعجالات وذلك في سياق البرنامج المسطر من قبل الوزارة الوصية لإستحدات أو إعادة تهيئة مصالح الإستعجالات الطبية و الجراحية لجميع التخصصات على مستوى كافة الهياكل الصحية عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

و ختم البيان بأن الطرفان أجمعا على ضرورة إعادة الإعتبار لدور الطبيب العام أو الطبيب المرجعي في المنظومة الصحية مع تمكينه من الإستفادة من التكوين المستمر لتعزيز و ترقية مساره المهني.