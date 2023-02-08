وزير الصحة:اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التذبذبات المرتبطة بتوفير الأدوية الخاصة بعلاج السرطان.

8 فبراير، 2023

كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أن عدد الأدوية الموجهة لمعالجة السرطان المتوفرة حاليا بلغ 7 أدوية، من ضمن الـ12 المعنية بالانقطاع، مشيرا إلى أن نسبة توفير هذه الأدوية قد ارتفعت من 67 بالمائة إلى 85 بالمائة، من حيث الحاجيات الوطنية، وذلك بفضل الجهود التي تبذلها الدولة.

وفي ذات الشأن، نوه الوزير، إلى أنه إضافة إلى الأدوية المستوردة مؤخرا فقد بلغ عدد الأدوية المضادة للسرطان المتوفرة 7 أدوية، في انتظار نجاح المساعي لدى السوق العالمية لاقتناء الأدوية الـ5 المتبقية.

وأشاد سايحي، بالعمل الجاد الذي شرعت فيه وزارة الصحة في إطار شراكة مع وزارة الطاقة والمناجم، من أجل التكفل بورشة تطوير الطب النووي الذي يدخل في علاج هذا المرض، مؤكدا أن دائرته الوزارية اتخذت التدابير اللازمة لمواجهة التذبذبات والاضطرابات المرتبطة بتوفير الأدوية الخاصة بعلاج السرطان.

 

حورية سعداوي

8 فبراير، 2023

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