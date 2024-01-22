وزير الشباب و الرياضة يشرع في زيارة عمل وتفقد لولاية سكيكدة

شرع صباح اليوم الاثنين وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد ، في زيارة عمل وتفقد لولاية سكيكدة ,اين كان مرفوقا بوالي الولاية حورية مداحي و رئيس المجلس الشعبي الولائي و السلطات الامنية و العسكرية و نواب البرلمان بغرفتيه و وسيط الجمهورية وأعضاء المجلس الأعلى للشباب , حسب بيان لوزارة الشباب و الرياضة

و أفاد ذات البيان, انه وفي اول محطة له تنقل الوزير و والي الولاية و الوفد المرافق لهما ، الى بلدية سيدي مزغيش حيث قام بتدشين المسبح الجواري ، أين تلقى شروحات تتعلق بهذا المرفق الرياضي الهام والذي اعتبره سكان الولاية مكسبا هاما لشباب و رياضيي المنطقة فيما شدد عبد الرحمان حماد على ضرورة السهر على التسيير الرشيد و تسخيره لفائدة الشباب و المواهب الشابة .

كما حضر الوزير و والي الولاية و الوفد المرافق لهما عدة نشاطات رياضية و شبابية لاطفال البلدية و استمع لانشغالات المواطنين و الرياضيين, وفق البيان السالف ذكره.

سهام قريمش

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