وزير الشباب والرياضة يستقبل نظيرتيه بتنزانيا وزنجبار

3 يونيو، 2023
عبد الرحمان حماد

استقبل اليوم السبت وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، بمقر دائرته الوزارية كلا من بيندي شانا وزيرة الثقافة ، الفنون و الرياضة لحكومة تنزانيا و كذا تابيا موليد مويتا وزيرة الاعلام الشباب، الثقافة و الرياضة للحكومة المحلية للمنطقة المستقلة لزينجبار،حسب بيان للوزارة .

شكل اللقاء فرصة للتطرق إلى عمق العلاقات المتواجدة بين الجزائر و تنزانيا و كذا الحكومة المحلية للمنطقة المستقلة لزينجبار كما أبدوا رغبة البلدان الراسخة في تعزيز التعاون في مجالي الشباب و الرياضة اين تم الاتفاق على خلق فوج عمل يهتم بالمشاريع الشبابية للاستفادة من الخبرات و الكوادر خدمة للبرامج الشبابية و الرياضية ،حسب ذات المصدر.

ش.ن

3 يونيو، 2023

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