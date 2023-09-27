وزير الشؤون الدينية يقوم بزيارة إلى ولاية بشار ويدشن المركز الثقافي الإسلامي

قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، ليلة البارحة بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية بشار، حيث كان في استقباله بمطار بشار محمد السعيد بن قامو، والي الولاية، والسلطات المحلية.

وخلال هذه الزيارة، قام وزير الشؤون الدينية برفقة والي الولاية بتدشين فرع المركز الثقافي الإسلامي لولاية بشار. كما وضع الدكتور يوسف بلمهدي أول كتاب في مكتبة المركز الثقافي الإسلامي للولاية كما أهدى نسختين من جميع مطبوعات الوزارة للمكتبة.

وقد تفقد أيضا مرافق المركز الثقافي الإسلامي والمعارض التي أُقيمت به، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف، بحضور محمد السعيد بن قامو، والي الولاية، والسلطات المحلية.

خديجة مقداد

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