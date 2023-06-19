وزير الشؤون الدينية يشيد بجهود البعثة الجزائرية للحج

أشاد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، الأحد، بنجاح البعثة الجزائرية، في تنظيم موسم حج 2023، مثمنا الجهود التي تبذلها مختلف فروع البعثة الجزائرية للحج من أجل تمكين الحجاج الجزائريين من أداء مناسك الحج في أحسن الظروف.

وكشف بلمهدي خلال اجتماعه مع رؤساء فروع البعثة، أن مركز المدينة المنورة الذي استقبل أزيد من 22 ألف حاج، سيشهد خلال الأيام القليلة المقبلة قدوم 7 رحلات أخرى.

وأضاف ذات المتحدث بالقول أن :”كل الأمور تبشر بالخير” داعيا إلى تكثيف الجهود خلال الأيام القادمة لرفع التحدي وإنجاح موسم الحج مشيرا الى أن البعثة تعمل بالتنسيق مع السفارة الجزائرية بالمملكة والقنصلية بجدة للتعامل مع كل المستجدات التي قد تواجهها.

ومن جهته عرض رئيس مركز البعثة بالمدينة المنورة، زهير بوذراع، تقريرا مفصلا حول نشاط مختلف الفروع اين كشف أن المركز استقبل إلى غاية اليوم 72 رحلة وأزيد من 22 ألف حاج (أزيد من 11 ألف متكفل بهم من طرف الديوان الوطني للحج والعمرة وأزيد من 10 آلاف من قبل الوكالات السياحية).

أما فيما يتعلق بالنشاط الصحي للمركز، لفت بوذراع إلى أنه تم التكفل بقرابة 1300 حاج. بينما استفاد 30 حاجا من خدمات طبية بالمستشفيات السعودية.

وبالنسبة لنشاط الفتوى والارشاد الديني، فقد استفاد الحجاج الميامين من محاضرات ودروس. إلى جانب تنظيم رحلات إلى المزارات بالبقاع المقدسة.

رمزي أحمد توميات

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