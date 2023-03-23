بلمهدي يدعو إلى عدم الإطالة في صلاة التراويح

23 مارس، 2023

دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، إلى تجنب الإطالة في صلاة التراويح خلال شهر رمضان.

وأوضح بلمهدي في تصريح للصحافة، عقب اجتماع لجنة الأهلة لترصد هلال رمضان، أن الأنسان يتحرى التخفيف. سواءً في الموعظة أو صلاة التراويح. مضيفا لأنها نافلة والمصلون يحبون الخشوع والأجر.

وبخصوص فتح كل المساجد، أكد ذات المتحدة  أنها 20 ألف مسجد تقام فيه صلاة التراويح. إلا أن البعض لها خصوصية قائلا “وننتظر أن يحين وقتها”.

في المقابل دعا وزير الشؤون الدينية إلى الابتعاد عن الاحتكار ورفع الأسعار في شهر رمضان، الذي يلهب جيوب المواطنين. قائلا “من الجيد أن يربح الانسان لكن يربح الآخرة وليس الدنيا”.

رمزي أحمد توميات

23 مارس، 2023

مقالات ذات صلة

 العرابي يدعو الشركات الإسبانية المتعاملة مع المحتل المغربي الى وقف أنشطتها الإقتصادية بالصحراء الغربية

23 مارس، 2021

 إسبانيا مدعوة للضغط على الرباط لحثها على تطبيق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية

21 أكتوبر، 2021

تعزيز التعاون الفلاحي بين الجزائر والأرجنتين

24 نوفمبر، 2022

إيداع شخص الحبس المؤقت بتهمة إضرام النار في جيجل

22 أغسطس، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: