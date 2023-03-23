بلمهدي يدعو إلى عدم الإطالة في صلاة التراويح

بلمهدي يدعو إلى عدم الإطالة في صلاة التراويح

دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، إلى تجنب الإطالة في صلاة التراويح خلال شهر رمضان.

وأوضح بلمهدي في تصريح للصحافة، عقب اجتماع لجنة الأهلة لترصد هلال رمضان، أن الأنسان يتحرى التخفيف. سواءً في الموعظة أو صلاة التراويح. مضيفا لأنها نافلة والمصلون يحبون الخشوع والأجر.

وبخصوص فتح كل المساجد، أكد ذات المتحدة أنها 20 ألف مسجد تقام فيه صلاة التراويح. إلا أن البعض لها خصوصية قائلا “وننتظر أن يحين وقتها”.

في المقابل دعا وزير الشؤون الدينية إلى الابتعاد عن الاحتكار ورفع الأسعار في شهر رمضان، الذي يلهب جيوب المواطنين. قائلا “من الجيد أن يربح الانسان لكن يربح الآخرة وليس الدنيا”.

رمزي أحمد توميات

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