وزير الشؤون الدينية يتحدث عن الاعتداءات على الأئمة

3 مايو، 2023

تحدث وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي أمس الثلاثاء بقسنطينة. حول الاعتداءات التي يتعرض لها الأئمة

وأكد بلمهدي أن هذه الأعمال يجرمها القانون و أن دائرته الوزارية تتابع المتابعات القضائية في هذا الخصو مشددا على أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالأئمة وتعمل على تعزيز التأطير في هذا السلك.

كما أوضح ذات المتحدث. أن القرار المتخذ من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلق بترسيم يوم وطني للإمام. يعكس الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا السلك.

اما بشأن الاعتداءات التي يتعرض لها الأئمة (70 اعتداء مسجلا سنة 2022 أغلبها اعتداءات لفظية). ذكر بأن هذه الأعمال يجرمها القانون و أن دائرته الوزارية تتابع المتابعات القضائية في هذا الخصوص.

و أكد الوزير ان دائرته الوزارية تعمل على تفعيل القانون الذي يجرم الاعتداءات التي تستهدف الأئمة. أفاد بلمهدي بأنه قد تم تسجيل 16 اعتداء جسمانيا ضد أئمة.

كما دعا الوزير إلى مكافحة المحاولات الرامية إلى إغراق البلاد في آفة المخدرات و المؤثرات العقلية. التي اعتبرها تهديدا حقيقيا للأمن العمومي و مصدرا لأعمال العنف، مذكرا بأن المواطن يوجد في قلب مشروع رئيس الجمهورية.

ليديا كبيش

3 مايو، 2023

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