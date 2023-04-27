وزير الشؤون الخارجية يُستقبل من طرف الوزير الأول المالي

استُقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، من قبل الوزير الأول المالي، شوغال كوكالا مايغا، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى جمهورية مالي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، حيث نقل إليه تحيات نظيره الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، وتناول معه عديد المواضيع ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حسب ما أفاد بيان للخارجية.

وقد انصبت المحادثات بصفة خاصة على واقع التعاون الاقتصادي بين الجزائر ومالي وآفاق تعزيزه على ضوء انخراط البلدين معاً في مشاريع مشتركة هامة في القطاعات المتعلقة بالمحروقات، الاتصالات السلكية واللاسلكية، الألياف البصرية، التعليم العالي، التكوين المهني والنقل الجوي، فضلا عن المشاريع الخاصة بشمال مالي التي تتكفل بمتابعتها الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي تنفيذا للقرارات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية في هذا المجال والتي من شأنها توطيد عرى التضامن بين البلدين، يضيف البيان.

في هذا السياق، يضيف المصدر، اتفق الطرفان على ضرورة التحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة بغية اضفاء ديناميكية جديدة على آليات التعاون بين البلدين، لاسيما اللجنة المشتركة العليا والمجلس الثنائي الاستراتيجي وكذا مجلس رجال الأعمال. كما أكدا على ضرورة إجراء تقييم شامل للتعاون الثنائي في مختلف المجالات واعتماد خطة عمل طموحة ترقى لمستوى تطلعات قائدي وشعبي البلدين في إقامة شراكة مثمرة ومربحة للجانبين.

ش.ن

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