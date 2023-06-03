وزير الشؤون الخارجية يُجري محادثات مع نظيره من جمهورية غويانا

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، محادثات مع نظيره من جمهورية غويانا، هيو هيلتون تود، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حسب بيان للخارجية.

وبالنظر لترشح البلدين لعضوية مجلس الأمن في نفس الفترة 2024-2025، باسم المجموعة الافريقية بالنسبة للجزائر ومجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي بالنسبة لغويانا، استعرض الوزيران بمناسبة لقائهما سبل العمل معاً داخل هذه الهيئة الأممية وكذا آفاق تعزيز التنسيق مع الدول الأفارقة الأعضاء لتشكيل كتلة موحدة داخل المجلس تأخذ على عاتقها التعبير عن انشغالات الدول النامية والدفاع عن أولوياتها وتطلعاتها في مجالات السلم والأمن. كما أعربا عن اعتزازهما بما يجمع البلدين من التزام مشترك تجاه مجموعة دول عدم الانحياز وكذا مجموعة الـ77 + الصين، يضيف البيان.

ومن جانب آخر، اغتنم الوزيران هذه الفرصة لاستعراض امكانيات وفرص التعاون الثنائي، لاسيما في مجالات الطاقة والفلاحة، يختم البيان.

ش.ن

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