وزير الشؤون الخارجية يُجري محادثات ثنائية مع نظيره التونسي بجدّة

16 مايو، 2023
يُجري محادثات ثنائية مع نظيره التونسي بجدّة

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء اليوم بجدة، محادثات ثنائية مع نظيره التونسي، نبيل عمار، وذلك عشية انطلاق الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية الثانية والثلاثين، حسب ما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

في هذا الإطار، يضيف البيان، وفضلا عن التشاور والتنسيق حول الملفات المدرجة على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اغتنم رئيسا دبلوماسية البلدين الشقيقين هذه المناسبة للوقوف على التقدم المحرز في استكمال التحضيرات للاستحقاقات الثنائية المقبلة، لا سيما اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية.

ش.ن

16 مايو، 2023

مقالات ذات صلة

في كلمة لممثل مملكة البحرين ..قمة الجزائر .. إدراك للمخاطر والتحديات التي تُحيط بالعالم العربي

2 نوفمبر، 2022

قوات البوليساريو تواصل هجماتها على معاقل قوات الاحتلال المغربي

7 مارس، 2021

بن بوزيد يؤكّد أنّ الوضعية الوبائية في الجزائر مستقرة

10 يوليو، 2022

اطلاق مشروع لاستحداث مراكز متخصصة لإيواء النساء المفرج عنهن

12 أكتوبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: