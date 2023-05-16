وزير الشؤون الخارجية يُجري محادثات ثنائية مع نظيره التونسي بجدّة

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء اليوم بجدة، محادثات ثنائية مع نظيره التونسي، نبيل عمار، وذلك عشية انطلاق الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية الثانية والثلاثين، حسب ما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

في هذا الإطار، يضيف البيان، وفضلا عن التشاور والتنسيق حول الملفات المدرجة على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اغتنم رئيسا دبلوماسية البلدين الشقيقين هذه المناسبة للوقوف على التقدم المحرز في استكمال التحضيرات للاستحقاقات الثنائية المقبلة، لا سيما اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية.

ش.ن

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