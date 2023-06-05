وزير الشؤون الخارجية يُجري اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي، هاكان فيدان، حيث هنأه بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية التركية متمنيا له التوفيق والسداد في أداء مهامه، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وخلال الاتصال، أعرب أحمد عطاف عن ارتياحه للمستوى الذي بلغته العلاقات الجزائرية-التركية في ظل العناية الخاصة والمتابعة المباشرة للرئيسين عبد المجيد تبون ورجب طيب أردوغان، سواء في الشق الاقتصادي الذي يشهد تزايد حجم الاستثمارات البينية والمبادلات التجارية، أو في الشق السياسي وما يميزه من تنسيق دائم بين البلدين حول القضايا التي تخص المصالح الجوهرية والاهتمامات الكبرى لكل منهما. وعلى ضوء ذلك، أعرب رئيس الدبلوماسية الجزائرية عن تطلعه لمواصلة العمل مع نظيره التركي بغية تحقيق منجزات جديدة تساهم في تعزيز الرصيد المتميز للعلاقات الثنائية، يضيف البيان.

ومن جانبه، شكر الوزير هاكان فيدان نظيره الجزائري السيد أحمد عطاف على اتصاله وعلى تهانيه، مؤكدا أنه يتقاسم معه نفس التقييم الإيجابي حول التطور اللافت الذي تشهده علاقات التعاون والشراكة بين البلدين وأنه يتشارك معه نفس النظرة الطموحة في استكشاف آفاقها المستقبلية الواعدة. كما شدد في ذات السياق على الأهمية الخاصة التي توليها القيادة التركية للعلاقات بين البلدين.

وفي الختام، اتفق الوزيران على مواصلة الجهود المشتركة وتعزيزها أكثر لبلوغ أرقى المستويات المتاحة على صعيد علاقات التعاون والشراكة بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين ويثمن مصالحهما المشتركة.

ش.ن

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