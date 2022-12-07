وزير الشؤون الخارجية يلتقي نظيره النيجيري على هامش أشغال ندوة وهران

7 ديسمبر، 2022

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، على هامش أشغال الندوة التاسعة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في افريقيا بمدينة وهران، لقاء ثنائيا مع وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية، جيوفري انييما، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي.

وأفاد بيان للخارجية أن  اللقاء سمح باستعراض أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال الندوة، حيث عبر الوزيران عن ارتياحهما للتقدم الكبير الذي يشهده مسار وهران في سبيل تمكين المجموعة الأفريقية من المساهمة بشكل مؤثر في صناعة القرار داخل مجلس الأمن الأممي. وعلى الصعيد الثنائي، ثمن الوزيران الحركية النوعية لعلاقات التعاون والشراكة القائمة بين الجزائر ونيجيريا، خاصة في مجال تجسيد المشاريع الهيكلية التي تربط البلدين، كما تم الاتفاق بشأن الاستحقاقات الثنائية المقبلة.

ش.ن

7 ديسمبر، 2022

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