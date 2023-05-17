وزير الشؤون الخارجية يلتقي نظيره المصري بجدة

التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بجدة، مع نظيره من جمهورية مصر العربية، سامح شكري، حسب بيان لوزارة الخارجية.

و استعرض الطرفان خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الجزائرية-المصرية وآفاق الرقي بها إلى أعلى المراتب المتاحة تجسيدا للإرادة القوية التي تحدو رئيسي البلدين، يضيف البيان.

كما تطرق الطرفان إلى مختلف الملفات الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، وبحثا أبرز المواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية بجدة.

و اتفق رئيسا دبلوماسية البلدين في ختام اللقاء على تكثيف الجهود لإضفاء ديناميكية جديدة على آليات التعاون الثنائي والتواصل والتنسيق بانتظام حول المستجدات والتطورات على الصعيدين العربي والافريقي.

شرف الدين عبد النور

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