وزير الشؤون الخارجية يلتقي مع نظيره الأوغندي

6 يوليو، 2023

التقى وزير الشؤون الخارجية احمد عطاف مع وزير خارجية أوغندا، جيجي أودونغو، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

ووفقا لنص البيان، فقد واصل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بباكو، عاصمة جمهورية أذربيجان، مشاركته على رأس الوفد الجزائري في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز

واستعرضا معاً التقدم المحرز في تجسيد نتائج زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني إلى الجزائر وما أسفرت عنه المحادثات التي أجراها مع الرئيس عبد المجيد تبون من تفاهمات وتوافقات استراتيجية.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، اتفق الوزيران على التعاون المشترك وتقاسم التجارب في سياق التحضير للاستحقاقات الهامة التي ستستضيفها أوغندا مطلع العام المقبل، لاسيما قمة حركة عدم الانحياز وقمة دول الجنوب.

رمزي أحمد توميات

6 يوليو، 2023

مقالات ذات صلة

رئيس الجمهورية يستقبل سفير إيران

13 فبراير، 2023

العميد عبد الرحمن عرعار يخلف بلقصير على رأس قيادة الدرك الوطني

24 يوليو، 2019

مناقصة دولية لاقتناء أجهزة إنذار كاشفة لتسرب الغاز

30 يناير، 2023

وضع خمسة أشخاص يشتبه في إصابتهم بالسلالة المتحورة لكورونا تحت الرقابة

28 فبراير، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: