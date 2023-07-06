وزير الشؤون الخارجية يلتقي مع نظيره الأوغندي

التقى وزير الشؤون الخارجية احمد عطاف مع وزير خارجية أوغندا، جيجي أودونغو، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

ووفقا لنص البيان، فقد واصل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بباكو، عاصمة جمهورية أذربيجان، مشاركته على رأس الوفد الجزائري في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز

واستعرضا معاً التقدم المحرز في تجسيد نتائج زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني إلى الجزائر وما أسفرت عنه المحادثات التي أجراها مع الرئيس عبد المجيد تبون من تفاهمات وتوافقات استراتيجية.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، اتفق الوزيران على التعاون المشترك وتقاسم التجارب في سياق التحضير للاستحقاقات الهامة التي ستستضيفها أوغندا مطلع العام المقبل، لاسيما قمة حركة عدم الانحياز وقمة دول الجنوب.

رمزي أحمد توميات

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