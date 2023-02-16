وزير الشؤون الخارجية يلتقي بنظيره الأوغندي

التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة بنظيره الأوغندي أودونغو جيجي أبوبكر، في إطار مشاركته في أشغال الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فقد أجرى رمطان لعمامرة ،اليوم بأديس ابابا،محادثات ثنائية مع نظيره الأوغندي،أودونغو جيجي أبوبكر.

وقد تناول الطرفان بهذه المناسبة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في أفق التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة. لاسيما زيارة الدولة التي سيقوم بها رئيس جمهورية أوغندا، يوويري موسيفيني، قريبا إلى الجزائر. بدعوة من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون.

وحسب نص البيان، فقد تم التطرق إلى أهم البنود المدرجة على جدول أعمال المجلس التنفيذي في دورته الحالية. عملاً بسنة التشاور والتنسيق بين البلدين.

رمزي أحمد توميات

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