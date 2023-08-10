وزير الشؤون الخارجية يلتقي بممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية

إلتقى اليوم، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها إلى واشنطن بتكليف من رئيس الجمهورية، بممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، حسب ما أفاد به بيان وزارة الشؤون الخارجية.

وبهذه المناسبة، نقل الوزير أحمد عطاف إلى أفراد الجالية، تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأكد لهم حرصه على تعزيز مكانة أبناء الجزائر المقيمين بالمهجر وترسيخ الروابط التي تجمعهم بالوطن الأم عبر عديد التدابير والاجراءات التي أقرّها لصالحهم، يضيف البيان.

و شكل اللقاء حسب ذات المصدر، فرصة للاطمئنان على أحوال الجالية الجزائرية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية وإطلاعها على آخر التطورات المسجلة على الصعيد الوطني في سياق مسيرة التجديد الجذري والواعد الذي تعرفه الجزائر تحت قيادة الرئيس تبون.

كما أطلع أحمد عطاف أفراد الجالية الجزائرية على نتائج زيارته إلى واشنطن وتبادل معهم الرؤى حول الحركية الجديدة التي تشهدها العلاقات الجزائرية-الأمريكية، مع تسليط الضوء على دور الجالية الجزائرية في تعزيز التقارب الجزائري-الأمريكي وتمكين الجزائر من كسب رهانات التنمية وتحقيق التطور المنشود.

كما عرف اللقاء نقاشا أخويا ثرياً أكد انخراط أفراد الجالية واستعدادهم للمساهمة كل من موقعه في الجهود الرامية لتحقيق التنمية الوطنية والدفع بالشراكة الجزائرية-الأمريكية إلى مستويات أعلى، يختم البيان.

شرف الدين عبد النور

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