وزير الشؤون الخارجية يلتقي بأديس أبابا نظيره بجمهورية البرتغال

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية البرتغال، جواو غوميز كرافينيو ، حسب ما أفاد بيان للخارجية.

خُصص اللقاء الذي جرى على هامش أشغال اليوم الثاني من الدورة العادية الرابعة والأربعين (44) للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، لبحث سبل توطيد علاقات الشراكة والتعاون بين الجزائر والبرتغال على ضوء مُخرجات زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى جمهورية البرتغال شهر ماي 2023 وتحضيرات انعقاد الدورة المقبلة من الاجتماع رفيع المستوى الجزائري-البرتغالي بالجزائر خلال السداسي الثاني من السنة الحالية.

ولدى تطرقهما لعدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، أكد الطرفان على ضرورة تضافر جهود بلدان ضفتي المتوسط التي تتقاسم مواقف متجانسة بخصوص القضية الفلسطينية من أجل إيقاف العدوان المتواصل على قطاع غزة وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، يضيف البيان.

كما تبادل الطرفان الرؤى والتحاليل بشأن الأوضاع الراهنة بمنطقة الساحل الصحراوي وشددا على أهمية الدفع بالحلول السلمية في سبيل استباب الأمن وتعزيز الاستقرار بها، يختم البيان.

ش.ن

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