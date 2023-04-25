وزير الشؤون الخارجية يلتقي الوزير الأول الموريتاني بنواكشط

استُقبِل صبيحة اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، من قبل الوزير الأول الموريتاني، محمد بلال مسعود، حيث نقل إليه تحيات نظيره الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، وتناول معه سبل الحفاظ على الزخم الذي تشهده علاقات التعاون بين البلدين وتعزيزه في سياق تحضير المحطات المقبلة للتعاون الثنائي، حسب ما أفاد بيان للخارجية.

وخلال اللقاء، الذي يدخل في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى الجمهورية الاسلامية الموريتانية، تطرق الطرفان على وجه الخصوص إلى متابعة تنفيذ مخرجات الدورة الــ19 للجنة المشتركة الكبرى التي انعقدت بنواكشوط شهر سبتمبر المنصرم، لاسيما تكثيف التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والعمل على تسخير الوسائل البشرية والمادية الضرورية للإسراع في تجسيد المشاريع المشتركة بين البلدين الشقيقين. كما تناول الطرفان الجوانب التحضيرية المتعلقة بالاستحقاقات الثنائية المقبلة خاصة التئام لجنة المتابعة وانعقاد الدورة الـ20 للجنة المشتركة الكبرى المرتقبة بالجزائر، يضيف البيان.

ش.ن

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