وزير الشؤون الخارجية يجري محادثات ثنائية مع نظيره الموريتاني

17 فبراير، 2023

التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الجمعة، في ختام مشاركته في أشغال الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي للإتحاد الافريقي، مع نظيره الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك.

ووفق بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، فقد أجرى لعمامرة، محادثات ثنائية مع نظيره الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، حول أهم القضايا المدرجة على جدول أعمال المجلس التنفيذي وقمة الإتحاد الإفريقي.

هذا وللإشارة، أجرى الوزير لعمامرة، على هامش مشاركته في أشغال المجلس، محادثات ثنائية ولقاءات مع العديد من نظرائه، وبشكل خاص وزيرة خارجية السنغال التي ترأس الدورة الحالية للمجلس التنفيذي، ووزراء خارجية كل من ليبيا، جمهورية الكونغو، توغو، أنغولا، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية…، إلى جانب رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي والعديد من المسؤولين السامين في المفوضية، وقد تركزت هذه اللقاءات حول البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية.

ش.ن

17 فبراير، 2023

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