وزير الشؤون الخارجية يتناول آفاق تعزيز الدعم الدولي لفائدة القارة الافريقية مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، محادثات مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد تدخل في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى نيويورك بتكليف من رئيس الجمهورية.

وقد جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة في المجالات المتعلقة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 التي تم اعتمادها كإطار عام لتوجيه العمل الانمائي على المستويين الوطني والعالمي.

في هذا السياق، يضيف البيان، تطرق الطرفان على وجه الخصوص إلى آفاق تعزيز الدعم الدولي لفائدة القارة الافريقية بغية مساندة جهودها الرامية لتحقيق النمو والرخاء المشترك، لاسيما في سياق تفعيل المشاريع القارية الكبرى، على غرار منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية.

ومن جانبه، اغتنم رئيس الدبلوماسية الجزائرية هذه الفرصة لإطلاع المسؤولة الأممية على المساعي التي بادرت بها بلادنا تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون من أجل دعم الاستقرار الأمني للقارة الافريقية وتشجيع نموها الاقتصادي، وذلك عبر مختلف مشاريع التنمية الاقتصادية التي تشرف على تمويلها وتجسيدها الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، في العديد من الدول الافريقية الشقيقة، يختم البيان .

ليديا كبيش

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