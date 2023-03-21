وزير الشؤون الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اتصالا هاتفيا من أخيه وزير خارجية الجمهورية التركية، مولود تشاووش أوغلو.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فقد هنأه بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية متمنيا له التوفيق في أداء مهامه.

وخلال المكالمة، استعرض الوزيران العلاقات الجزائرية-التركية القائمة على الصداقة والتعاون والتضامن، حيث أعربا عن ارتياحهما للمستوى الذي بلغته وما يميزها من حركية في ظل العناية الدائمة والمتابعة المباشرة من قبل رئيسي البلدين الشقيقين اللذين تحدوهما إرادة مشتركة في إرساء شراكة اقتصادية شاملة مع تعزيز التنسيق السياسي حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تطرق الطرفان إلى المستجدات المتعلقة بالجهود المبذولة لتجاور مخلفات الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق بجنوب تركيا مطلع الشهر المنصرم، يضيف ذات البيان.

في حين جدد الوزير أوغلو الإعراب عن امتنانه للجزائر، قيادة وحكومة وشعبا، نظير الهبة التضامنية الواسعة مع بلاده على إثر هذه الكارثة.

رمزي أحمد توميات

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