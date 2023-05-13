وزير الشؤون الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الكوبي

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، اتصالا هاتفيا اليوم الجمعة من نظيره الكوبي برونو إدواردو رودريغيز باريلا.

وبهذه المناسبة ، قام رئيسا الدبلوماسية في البلدين بتقييم حالة تنفيذ القرارات والتوجهات التي أقرت المشاورات بين الرئيس عبد المجيد تبون وشقيقه الرئيس ميغيل دياز كانيل ، بمناسبة زيارة العمل والصداقة التي قام بها الرئيس عبد المجيد تبون. الاخير الى الجزائر في نوفمبر الماضي، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول التحضير للاجتماعات الثنائية المقبلة ، وكذلك حول القمة المقبلة لـ “مجموعة الـ 77 + الصين” التي ستعقد في هافانا يومي 15 و 16 سبتمبر، يضيف البيان.

ش.ن

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