وزير الشؤون الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البرتغالي

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اتصالا هاتفيا من نظيره البرتغالي, جواو كرافينيو، خصّص لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين المرتبطين منذ 2005 بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون.

وتركّزت المحادثات حول الآفاق الواعدة لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتكثيف الحوار السياسي بينهما، لا سيما في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية الهامة التي تم التوافق على برمجتها في المستقبل القريب.

كما تطرق الطرفان إلى المسائل والأزمات ذات الاهتمام المشترك على جانبي البحر المتوسط، حيث أشادا بالتوافق في وجهات نظر ومواقف البلدين المبنية على تمسكهما المشترك بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ورغبتهما المتبادلة في المساهمة الفعلية في الجهود الرامية لحل الأزمات والصراعات التي تهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم.

رمزي أحمد توميات

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