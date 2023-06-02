وزير الشؤون الخارجية يبحث سبل تعزيز التعاون بين الجزائر والبرنامج الانمائي الأممي

أجرى اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، محادثات مع مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أخيم شتاينر، وهذا في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حسب بيان لوزارة الخارجية.

و استعرض الطرفان واقع التعاون بين الجزائر والبرنامج الانمائي الأممي وآفاق تعزيزه على ضوء الأولويات التي حددتها الجزائر في مجال التنمية الوطنية. كما تبادلا الأفكار حول سبل وامكانيات التعاون بين الطرفين في دعم مشاريع التنمية الاقتصادية في دول الجوار، لاسيما في الساحل الافريقي.

كما تم التطرق إلى موضوع الانتقال الطاقوي والآفاق الواعدة للجزائر في هذا المجال، لا سيما في ظل المؤهلات والقدرات التي تمتلكها بلادنا والتزام السيد رئيس الجمهورية بتكريس التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة بشكل مستدام.

ووجه الوزير أحمد عطاف في الختام، دعوة لأخيم شتاينر للقيام بزيارة إلى الجزائر، من أجل مواصلة محادثاتهما واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بين الجزائر والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة.

شرف الدين عبد النور

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