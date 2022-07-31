وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج يعقد جلسة عمل مع نظيره الموريتاني

عقد اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بمقر الوزارة، جلسة عمل مع نظيره الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر حاملا رسالة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من قبل أخيه رئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية الشقيقة، محمد ولد الغزواني.

وأفاد بيان للخارجية أنّ المحادثات، التي حضرها وفدا البلدين، شكلت فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية المتميزة والتي تشهد تطورا ملحوظا في ظل ما تحظى به من حرص ومتابعة من قبل رئيسي البلدين الملتزمين بتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين الشعبين الشقيقين. في هذا الاطار، اتفق رئيسا دبلوماسية البلدين على تعزيز هذه الديناميكية الإيجابية في أفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة، لاسيما الدورة التاسعة عشرة للجنة المشتركة الكبرى التي ستلتئم أشغالها بنواكشوط قبل نهاية العام الجاري.

ويضيف البيان أنّه تم التطرق بهذه المناسبة إلى الأوضاع المتأزمة على الساحة الدولية وما تفرضه من تحديات على دول المنطقة، إلى جانب التهديدات الأمنية من جراء تمدد خطر الارهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل والصحراء وسبل تعزيز الجهود المشتركة في مواجهة هذه التحديات عبر تفعيل مختلف آليات وأدوات الإتحاد الأفريقي التي تم تأسيسها لهذا الغرض.

وتبادل الوزيران أيضًا وجهات النظر حول مستجدات الأزمتين في ليبيا ومالي وآفاق توحيد الجهود الإقليمية والدولية لدعم حلول سلمية تحفظ وحدة وسيادة هذين البلدين الشقيقين.

وخلص البيان أنّ الوزير لعمامرة ونظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك اتّفقا على مواصلة العمل بالتنسيق والتشاور لتحقيق الأهداف المشتركة للبلدين في المجالين الثنائي ومتعدد الأطراف.

ش.ن

معجب بهذه: إعجاب تحميل...