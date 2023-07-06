وزير الشؤون الخارجية يلتقي مع وزير خارجية النيبال

التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف مع وزير خارجية النيبال، نارايان براكاش، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

ووفقا لنص البيان، فقد واصل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بباكو، عاصمة جمهورية أذربيجان، مشاركته على رأس الوفد الجزائري في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري، خاصة آفاق تفعيل دور حركة عدم الانحياز في سياق الأزمة الحادة التي تشهدها العلاقات الدولية على خلفية الحرب في أوكرانيا.

رمزي أحمد توميات

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