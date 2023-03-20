وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يتلقى مكالمة من نظيره التونسي

20 مارس، 2023

تلقّى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطّاف، مكالمة هاتفية من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، الذي هنّأه على نيله ثقة رئيس الجمهورية وتعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن الوزيرين اغتنما “هذه الفرصة لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون بين الجزائر وتونس وما تشهده من تطور نوعي تحت الرعاية السّامية لرئيسي البلدين الشقيقين، وجدّدا العزم على مواصلة الجهود للحفاظ على هذه الحركية عبر تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق السياسي، فضلا عن تكثيف التعاون الثنائي في مختلف المجالات”.

ش.ن

20 مارس، 2023

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