أشرف اليوم الإثنين، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، على افتتاح معرض حول انتاج المرأة والأسرة المنتج بمقر وزارة الخارجية، أين قال أز :”للمرأة الجزائرية دور هام وأساسي في المجتمع”

وأكد لعمامرة، أن المرأة الجزائرية قدمت مساهمة معتبرة في تاريخ الجزائر القديم والحديث بداية من الثورة التحريرية المباركة وصولا إلى معركة البناء والتشييد.

وأشار ذات المتحدث إلى أن المرأة يُعترف بها اليوم بشكل كبير، مؤكدا أن هذا الأمر يعبر على مدى أهمية العنصر النسوي في تنمية الجزائر.

وقال وزير الشؤون الخارجية: “نحن في وزارة الخارجية دورنا أن نؤثر في المنظمات الدولية من أجل مكانة أفضل للمرأة في مختلف الوكالات الدولية ونعكس على مستواها حقائق الوطن”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية بالقول : ” تمكين المرأة أصبح جزء أساسي من برامج الأمم المتحدة لأنها النصف الفاعل في المجتمع والبناء الكامل”.

رمزي أحمد توميات

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